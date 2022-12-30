Спад в сфере услуг в России ускорился

S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг в России упал до 45,9 пункта

Индекс деловой активности в российском секторе услуг составил в декабре 45,9 пункта, снизившись с 48,3 пункта в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования международного финансового холдинга S&P Global.

Показатель продолжает снижаться третий месяц подряд, падение ускоряется такими темпами впервые с апреля. Согласно подсчетам, отметка ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

В S&P Global объясняют сокращение объемов производства в сфере услуг снижением спроса, количества новых заказов и клиентов, а также уменьшением числа новых предприятий в конце года. «Компании в основном отмечают, что сокращение объемов нового бизнеса было вызвано экономической неопределенностью и снижением покупательной способности клиентов на фоне сильного инфляционного давления», — сказано в отчете. Кроме того, в секторе девятый месяц подряд фиксируется сокращение спроса со стороны иностранных клиентов.

Параллельно в декабре снизился также совокупный индекс объемов производства, который включает деловую активность в обрабатывающих отраслях и сфере услуг — падение составило два пункта, с 50 до 48. Организация отмечает, что такие данные означают незначительное падение, хотя такими быстрыми темпами деловая активность сокращается впервые с апреля.

В то же время индекс деловой активности в промышленности PMI в России в декабре превысил отметку в 50 пунктов, составив 53 пункта впервые за более чем два года. Однако в последнюю неделю измерений сократился на 0,2 процентных пункта. При этом снижение сопровождается самым низким за последние три месяца давлением на промышленность «инфляции издержек» и лучшим с сентября 2001 года ростом занятости.

Согласно оценкам Минэкономразвития, индекс промышленного производства в стране по итогам 11 месяцев показывает околонулевую динамику, при этом в ноябре показатель вырос к предыдущему месяцу на 1,6 процента, к ноябрю прошлого года упал на 1,8 процента. За тот же период ВВП России упал на 2,1 процента в годовом выражении, а по итогам текущего года составит 2,7 процента, прогнозирует глава Минфина Антон Силуанов.

Немного более высокую оценку предоставлял ранее президент России Владимир Путин, он говорил о падении на 2,5 процента. При этом он подчеркнул, что никаких настораживающих элементов в экономике нет. В свою очередь в Центробанке пока не видят возможностей для роста российской экономики в наступающем году.