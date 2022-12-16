Европе предсказали мягкий сценарий рецессии

S&P Global: индекс деловой активности в Европе достиг максимума за четыре месяца

Предварительный индекс деловой активности (PMI) в еврозоне вырос второй месяц подряд до четырехмесячного максимума — с 47,8 в ноябре до 48,8 в декабре, что свидетельствует о небольшом восстановлении экономики стран, использующих евро, следует из отчета S&P Global. Показатель PMI притом устроен таким образом, что уровень выше 50 пунктов указывает на рост активности, а ниже 50 — на спад, то есть речь идет о замедлении падения деловой активности.

Тенденция отмечается на фоне сокращения темпов потери заказов, восстановления цепочек поставок, снижения инфляции и повышения уверенности бизнеса в завтрашнем дне. Рост производственных затрат компаний стал самым медленным за последние полтора года. Данные за декабрь позволяют предсказать, что рецессия в еврозоне будет развиваться по более мягкому сценарию, чем предполагалось ранее.

Темпы падения деловой активности в обрабатывающей промышленности замедлились с 46 в ноябре до 47,8 в декабре, так же как и в сфере услуг с 48,5 до 49,1. Заметное улучшение ситуации наблюдалось в компаниях, чей бизнес связан с отдыхом, туризмом и товарами для дома.

В то же время общая картина остается негативной: падение деловой активности в еврозоне продолжается уже шестой месяц подряд. Средний уровень индекса за три месяца с октября по декабрь свидетельствует о самом резком экономическом спаде с 2013 года, если исключить период локдаунов в 2020 году.

Напряжение на рынке вызывает рост стоимости жизни и увеличение ключевой ставки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), проблемы с энергоснабжением и последствия военных действий на Украине.

В разрезе по секторам экономики наибольший спад наблюдается в химической промышленности, производстве пластмасс и обработке сырья из-за высоких затрат на энергию. Заметное падение деловой активности также происходит в секторах финансовых услуг и транспорта.

15 декабря ЕЦБ объявил об очередном, четвертом подряд повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Европа может столкнуться с кратковременной и неглубокой рецессией в текущем и следующем кварталах, поэтому необходимо продолжать бороться с повышенной инфляцией.