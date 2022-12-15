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16:30, 15 декабря 2022Экономика

Европейский Центробанк резко поднял базовую ставку

ЕЦБ поднял ставку на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента годовых
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Это уже четвертое повышение подряд.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 2,5 процента, ставка по депозитам теперь составляет 2 процента, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,75 процента. «Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении. В целом, по прогнозам банка, экономика еврозоны может сократиться в текущем квартале и следующем квартале из-за энергетического кризиса, высокой неопределенности и ослабления мировой экономической активности.

До этого ЕЦБ в конце октября поднимал три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Базовая ставка со 2 ноября вырастет до 2 процентов, ставка по депозитам — до 1,5 процента, а по краткосрочным кредитам — 2,25 процента. Тогда регулятор указывал, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится для возвращения инфляции к целевому уровню 2 процента. Еще было анонсировано изменение условий программы целевого долгосрочного кредитования, которая в период острой фазы пандемии COVID-19 сыграла ключевую роль в сдерживании рисков для ценовой стабильности.

При этом годовая инфляция в странах еврозоны замедлилась и по итогам ноября составила 10 процентов против 10,6 процента месяцем ранее.

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Платон Щукин
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