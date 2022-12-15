Европейский Центробанк резко поднял базовую ставку

ЕЦБ поднял ставку на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Это уже четвертое повышение подряд.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 2,5 процента, ставка по депозитам теперь составляет 2 процента, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,75 процента. «Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении. В целом, по прогнозам банка, экономика еврозоны может сократиться в текущем квартале и следующем квартале из-за энергетического кризиса, высокой неопределенности и ослабления мировой экономической активности.

До этого ЕЦБ в конце октября поднимал три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Базовая ставка со 2 ноября вырастет до 2 процентов, ставка по депозитам — до 1,5 процента, а по краткосрочным кредитам — 2,25 процента. Тогда регулятор указывал, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится для возвращения инфляции к целевому уровню 2 процента. Еще было анонсировано изменение условий программы целевого долгосрочного кредитования, которая в период острой фазы пандемии COVID-19 сыграла ключевую роль в сдерживании рисков для ценовой стабильности.

При этом годовая инфляция в странах еврозоны замедлилась и по итогам ноября составила 10 процентов против 10,6 процента месяцем ранее.