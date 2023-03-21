Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:54, 21 марта 2023Экономика

ЦБ ужесточил требования валютных резервов для банков

ЦБ повысил нормативы обязательных резервов по валютам недружественных стран до 7,5%

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России ввел дифференцированные нормативы обязательных резервов в иностранных валютах. Об ужесточении требований сообщает регулятор в пресс-релизе.

Для всех банков с 1 апреля 2023 года ЦБ вводит нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств — 7,5 процента в валютах недружественных стран и 5,5 процента в иных иностранных валютах. «Размер обязательств кредитных организаций с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю», — уточнил Центробанк.

Банк России также разграничивает коэффициенты по операциям банков с центральным контрагентом (Национальным клиринговым центром). Коэффициент по обязательствам в валютах недружественных стран составит 0,05, в другой валюте — 0,2. Для рублевых операций коэффициент остался прежним — 0,2 процента.

Материалы по теме:
Обмен рублей на доллары и евро в России. Криптобиржи, обменники и размер комиссии: как выгодно купить валюту?
Обмен рублей на доллары и евро в России.Криптобиржи, обменники и размер комиссии: как выгодно купить валюту?
29 ноября 2022
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023

Новые нормативы обязательных резервов начнут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года, уточнил Центробанк. Регулятор также пояснил, что эти меры направлены на изменение структуры валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран.

Ранее ЦБ уже вводил более строгие требования к банкам с целью их постепенной девалютизации. В июле 2022 года были повышены нормативы обязательных резервов не только в иностранной валюте, но и в рублях. Увеличение доли резервных средств в банках может уменьшить число выдаваемых кредитов и, следовательно, повлиять на объем денежной массы в стране. Центробанк прибегнул к такому инструменту денежно-кредитной политики для снижения уровня инфляции в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление
Убивший из ревности 17-летнюю россиянку мужчина пойдет под суд
Россия выступила против независимости Тайваня в любой форме
Путин оценил план Китая по урегулированию ситуации на Украине
Брошенная мужем из-за бороды женщина пошла к гуру и полюбила свою внешность
В Перми 23 сотрудников наркомаркета осудили в сумме на 200 лет колонии
ЦБ ужесточил требования валютных резервов для банков
Молдавские журналисты пикетировали здание Европарламента
«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме матча Кубка Гагарина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.