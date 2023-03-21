Россия за год вдвое увеличила экспорт алюминия в Китай

Bloomberg: импорт российского алюминия в Китай вырос почти в два раза в 2022 году

Китай за 2022 год нарастил импорт российского алюминия почти в два раза — на 93,88 процента, примерно до 538,6 тысячи тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР.

Такой приток металла в Китай был отчасти ожидаемым. Западные покупатели отказываются от алюминия из России на фоне санкций и введения дополнительных пошлин, и второму крупнейшему производителю алюминия после самой КНР необходимо было перестроиться на новые направления экспорта.

Китайский импорт может повлиять на объемы выплавки алюминия в России. В 2022 году российские производители столкнулась с ограничениями и серьезными трудностями после запрета на поставки в Россию сырья для алюминия — глинозема и алюминиевых руд из Австралии, а также с остановкой производства на Николаевском глиноземном заводе. Между тем Китай частично восполнил этот дефицит — экспорт сырья для производства алюминия из КНР в Россию вырос до 1,08 миллиона тонн за 12 месяцев до февраля 2023 года, по сравнению с примерно 2,3 тысячи тонн годом ранее.

США 24 февраля заявили о введении 200-процентной пошлины на весь импорт алюминия российского производства, которая вступит в действие с 10 апреля 2023 года. Чуть позже Канада ввела запрет на импорт алюминия и стали из России.