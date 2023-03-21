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08:05, 21 марта 2023Россия

Двое россиян на снегоходе столкнулись с мостом и погибли

На Чукотке два человека погибли, врезавшись на снегоходе в мост в непогоду

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На Чукотке два человека погибли после того, как на снегоходе врезались в мост. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По данным министерства, двое россиян в возрасте 25 лет и 31 года на снегоходе ARCTIC-CAT пытались проехать под мостом. Водитель транспортного средства не справился с управлением и столкнулся с пролетом моста. В момент аварии в российском регионе были сложные погодные условия.

В МВД подчеркнули, что снегоход не был зарегистрирован, а его водитель не имел право на управление транспортным средством. До ДТП управлявший снегоходом мужчина привлекался к административной ответственности.

Ранее под Тверью два россиянина катались на снегоходе и врезались в дерево, в результате чего водитель погиб. Пассажир остался в живых, но получил легкую травму.

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Анастасия Шейкина
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