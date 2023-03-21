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20:39, 22 марта 2023Ценности

Блогерша с тату по всему телу удивила зрителей своим самым незаметным рисунком

Блогерша Мэй Панг с цветными рисунками по всему телу удивила зрителей белой татуировкой

Кадр: @meicrosoft / TikTok

Визажистка и бьюти-блогерша Мэй Панг из Канады с рисунками по всему телу показала свое самое незаметное тату и удивила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,7 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала в черном кроп-топе на шнуровке и с макияжем в виде дополнительных четырех глаз. При этом ее кожу, в том числе на голове, покрывали цветные изображения. Инфлюэнсерша показала узор в виде ветки с листьями на виске, который был набит белыми чернилами. «Это татуировка, в адрес которой я получаю больше всего комплиментов, вопросов и комментариев!» — заявила Панг, добавив, что некоторые принимают ее за шрам.

Пользователи сети высказали свое мнение о данном рисунке под видео. «Никогда ранее не встречал подобного. Очень красиво!», «Это действительно потрясающе», «Я никогда ранее ее не замечала. Мне так нравится», — указали юзеры.

Ранее в марте сообщалось, что фотограф Мэдисон с никнеймом @brideisapersonality набила тату на ягодице перед свадьбой в качестве сюрприза жениху. Она отметила, что ради этого за 11 дней до церемонии бракосочетания нанесла на кожу первую букву его имени — G.

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Алина Гостева
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