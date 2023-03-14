Невеста набила тату на ягодице в качестве сюрприза жениху в брачную ночь

Невеста Мэдисон набила первую букву имени жениха на ягодице ради сюрприза в брачную ночь

Фотограф Мэдисон с никнеймом brideisapersonality набила тату на ягодице перед свадьбой в качестве сюрприза жениху. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 25 тысяч человек.

Невеста рассказала, что решила удивить своего возлюбленного и придать остроты их брачной ночи. Она отметила, что ради этого за 11 дней до церемонии бракосочетания нанесла на кожу первую букву его имени — G, и продемонстрировала кадры из тату-салона. При этом блогерша добавила, что они с избранником договорились не вступать в интимную связь до официального оформления отношений.

«У нас с моим женихом еще не было секса, мы ждем свадьбы. Так что это будет приятный, маленький, пикантный сюрприз», — заявила девушка.

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