Модель с тату по всему телу снялась обнаженной в пищевой пленке

Модель Мара Инкпериал с рисунками по всему телу снялась обнаженной в пищевой пленке

Немецкая татуировщица и модель Мара Инкпериал с рисунками по всему телу показала откровенное фото в пищевой пленке. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает почти 800 тысяч подписчиков.

Так, девушка снялась обнаженной, позируя с распущенными волосами на фоне стены. При этом ее образ дополняли тоннели (круглые украшения в растянутой мочке уха — прим. «Ленты.ру»), а грудь и гениталии прикрывало прозрачное пластиковое полотно. «Высокая мода. Надели бы такое?» — поинтересовалась юзерша.

Пользователи оценили внешний вид блогерши, сделав ей комплименты в комментариях. «Твоя кожа — лучший наряд из тех, что я видел», «На тебе прекрасно смотрится даже пластик. Такая горячая», «Ты вся от-кутюр», «Выглядишь замечательно, прекрасный костюм», — отметили они.

В феврале сообщалось, что жительница Уэльса Мелисса Слоан закрасила тату на лице тональным кремом и вызвала недовольство семьи. Известно, что 46-летняя женщина впервые нанесла рисунок на кожу в 20 лет и с тех пор полностью покрыла узорами лицо.