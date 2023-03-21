Священника УПЦ задержали в Киеве

Госпогранслужба Украины задержала священника УПЦ, заподозренного в сотрудничестве с РФ

В Киеве был задержан священник Украинской православной церкви (УПЦ), которого заподозрили в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что пограничники задержали настоятеля храма УПЦ на въезде в украинскую столицу. Затем его передали сотрудникам Нацполиции, чтобы в отношении задержанного приняли правовое решение.

По версии следствия, во время пребывания российских сил в одном из поселков Киевской области священник УПЦ сотрудничал с ними. Госпогранслужба добавила, что он предоставлял данные о проукраински настроенных жителях. При этом имя настоятеля храма ведомство не приводит.

