На Украине настоятеля храма УПЦ обвинили в разжигании религиозной вражды

СБУ обвинила настоятеля храма УПЦ в Закарпатской области в разжигании религиозной вражды

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила настоятеля Кресто-Воздвиженского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Ужгороде Закарпатской области в разжигании религиозной вражды. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении настоятеля Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде, который причастен к разжиганию религиозной ненависти», — сказано в сообщении СБУ. Как утверждает ведомство, настоятель собора оскорблял религиозные чувства граждан Украины, желающих праздновать Рождество 25 декабря, а также он «унижал религиозные чувства граждан других конфессий».

Уточняется, что ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса (УК) республики о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам». Согласно заявлению СБУ, священнослужителю избирается мера пресечения.

3 марта в Сумской области СБУ задержала настоятеля УПЦ по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, священнослужитель собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей. Настоятеля храма обвинили в государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.