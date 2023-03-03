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16:27, 3 марта 2023Бывший СССР

На Украине настоятеля храма УПЦ обвинили в госизмене

СБУ задержала настоятеля храма УПЦ, подозреваемого в сотрудничестве с Россией

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала настоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) в Сумской области. Его заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и обвинили в госизмене, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным СБУ, священник якобы был связан с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), для которой собирал информацию о дислокации сил обороны на территории области. Для этого настоятель объезжал местность в районе границы и скрытно снимал на камеру позиции украинских военных.

В ведомстве также утверждают, что священнослужитель собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей. Настоятеля храма обвинили в госизмене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале украинские власти аннулировали гражданство пятерым архиереям УПЦ. Основанием для этого послужили российские паспорта священников.

Кроме того, настоятеля одного из приходов УПЦ Лиманской общины приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Россией.

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Алевтина Запольская
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