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19:04, 21 марта 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал главные тренды в одежде на весну

Стилист Влад Лисовец назвал полностью джинсовые наряды и яркие вещи трендом весны

Фото: Waldemar / Unsplash

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал главные тренды в одежде на весну 2023 года. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

Эксперт призвал избегать черных и серых изделий, заменив их на вещи ярких оттенков, например красные, розовые или желтые. «Голубой цвет можно использовать в качестве джинсы. Можно сделать полностью джинсовый наряд — куртка, юбка, рубашка. Это сейчас абсолютный тренд», — указал он.

В то же время Лисовец посоветовал отказаться от узких джинсов и спортивной обуви и одежды, заменив их на более элегантные предметы гардероба. Среди них специалист выделил приталенные удлиненные и широкие пиджаки. «Нужно купить что-то на небольшом каблуке, чтобы образ выглядел более нарядным, потому что гранж, спортивный стиль ушли в прошлое. (...) Добавьте какую-то яркую сумку, пускай она вообще отличается по цвету от общего гардероба», — заявил стилист. Кроме того, он добавил, что в настоящее время популярными стали стрижки с челками.

Ранее в марте Влад Лисовец назвал актуальные модели брюк в 2023 году. По словам эксперта, популярными стали свободные и широкие фасоны. В список также вошли брюки карго с завышенной и заниженной талией, модели клеш и узкие предметы гардероба в стиле рок-н-ролл.

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Алина Гостева
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