Стилист Лисовец назвал актуальные модели брюк в 2023 году

Стилист Влад Лисовец назвал брюки карго и клеш актуальными в 2023 году

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал актуальные модели брюк в 2023 году. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, популярными оказались свободные и широкие фасоны. Среди них — штаны из струящейся ткани и из кожи, как матовой, так и с анималистическим принтом. Подобные изделия представлены брендами Hermes, Ralph Lauren и David Koma.

В то же время в список вошли брюки карго с завышенной и заниженной талией, модели клеш и узкие предметы гардероба в стиле рок-н-ролл, характерные для эпохи 1970-х годов. Данные вещи можно наблюдать в коллекциях марок Givenchy и Versace, заявил эксперт.

Ранее Влад Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года. По словам эксперта, на смену спортивному стилю в текущем сезоне придут элегантные вещи. Актуальными станут объемные джинсы, изделия из кожи и аккуратная обувь.