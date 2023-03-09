Стилист Лисовец назвал модные юбки на весну и лето

Стилист Влад Лисовец назвал джинсовые и прозрачные юбки модными весной и летом 2023 года

Популярный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал модные юбки на весну и лето 2023 года. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам специалиста, в теплых сезонах текущего года будут актуальны данные предметы гардероба длины макси, подчеркивающие фигуру, а также изделия с откровенными вырезами, обнажающими ноги. Их можно встретить в коллекциях таких брендов, как Stella McCartney, David Koma, Del Core и Heron Preston. В то же время популярными станут джинсовые, прозрачные и плиссированные модели, представленные марками Blumarine, Givenchy, Dries Van Noten и Miu Miu.

Кроме того, эксперт внес в список мини-юбки и фактурные вещи, украшенные пайетками, рюшами и нитями. Подобную одежду можно встретить у Bottega Veneta, Jil Sander и Eytys.

Ранее в марте российский стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные тренды в одежде на весну. Среди актуальных вещей эксперт выделила асимметричную юбку и яркие костюмы. Также в список вошли костюмные жилеты и одежда оверсайз.