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18:21, 9 марта 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал модные юбки на весну и лето

Стилист Влад Лисовец назвал джинсовые и прозрачные юбки модными весной и летом 2023 года

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Популярный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал модные юбки на весну и лето 2023 года. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам специалиста, в теплых сезонах текущего года будут актуальны данные предметы гардероба длины макси, подчеркивающие фигуру, а также изделия с откровенными вырезами, обнажающими ноги. Их можно встретить в коллекциях таких брендов, как Stella McCartney, David Koma, Del Core и Heron Preston. В то же время популярными станут джинсовые, прозрачные и плиссированные модели, представленные марками Blumarine, Givenchy, Dries Van Noten и Miu Miu.

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Кроме того, эксперт внес в список мини-юбки и фактурные вещи, украшенные пайетками, рюшами и нитями. Подобную одежду можно встретить у Bottega Veneta, Jil Sander и Eytys.

Ранее в марте российский стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные тренды в одежде на весну. Среди актуальных вещей эксперт выделила асимметричную юбку и яркие костюмы. Также в список вошли костюмные жилеты и одежда оверсайз.

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Алина Гостева
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