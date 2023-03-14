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19:05, 14 марта 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года

Стилист Влад Лисовец назвал длинные плащи и юбки трендами весны 2023 года

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Популярный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года. Его комментарий приводит издание «ФедералПресс».

По словам эксперта, на смену спортивному стилю в текущем сезоне придут элегантные вещи. Актуальными станут объемные джинсы, изделия из кожи и аккуратная обувь. Кроме того, популярными окажутся большие очки, длинные плащи и юбки, а также тонкие пальто.

В то же время специалист посоветовал приобрести небольшую классическую сумку, которую следует сочетать с кожаными оверсайз-куртками или предметами гардероба из денима. В заключение он отметил, что необходимо обратить внимание на прическу, пояснив, что в тренде будут волосы средней длины.

Ранее в марте российский звездный стилист Алеко Надирян назвал нижнее белье новым модным трендом 2023 года. По словам эксперта, в текущем году особенно актуальными станут колготки с трусами в качестве самостоятельных деталей нарядов.

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Алина Гостева
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