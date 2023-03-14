Российский стилист назвал колготки с трусами новым модным трендом

Стилист Алеко Надирян назвал колготки с трусами новым модным трендом 2023 года

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал нижнее белье новым модным трендом 2023 года. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем году особенно актуальными станут колготки с трусами в качестве самостоятельных деталей нарядов. «Они становятся полноценным, самостоятельным низом», — пояснил специалист, отметив, что прошедшие показы говорят о смещении акцента с декольте на ноги.

В качестве иллюстрации он привел снимки манекенщиц в указанных предметах гардероба. Среди них — Тина Кунаки, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. При этом стилист назвал этот тренд одним из самых противоречивых на данный момент.

В феврале стилист Александр Рогов назвал один из главных трендов в одежде весной 2023 года. По словам эксперта, особенно популярными в грядущем сезоне окажутся потертые кожаные куртки. Он посоветовал сочетать данный предмет гардероба с базовыми джинсами и футболкой либо с более сложными и нарядными изделиями.