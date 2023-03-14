Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:46, 14 марта 2023Ценности

Российский стилист назвал колготки с трусами новым модным трендом

Стилист Алеко Надирян назвал колготки с трусами новым модным трендом 2023 года

Фото: @kendalljenner

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал нижнее белье новым модным трендом 2023 года. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем году особенно актуальными станут колготки с трусами в качестве самостоятельных деталей нарядов. «Они становятся полноценным, самостоятельным низом», — пояснил специалист, отметив, что прошедшие показы говорят о смещении акцента с декольте на ноги.

Материалы по теме:
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги: чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги:чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
13 марта 2023

В качестве иллюстрации он привел снимки манекенщиц в указанных предметах гардероба. Среди них — Тина Кунаки, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. При этом стилист назвал этот тренд одним из самых противоречивых на данный момент.

В феврале стилист Александр Рогов назвал один из главных трендов в одежде весной 2023 года. По словам эксперта, особенно популярными в грядущем сезоне окажутся потертые кожаные куртки. Он посоветовал сочетать данный предмет гардероба с базовыми джинсами и футболкой либо с более сложными и нарядными изделиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
На Украине решили продолжать удерживать Артемовск
В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19
Пашинян рассказал о желании приобрести квартиру в ипотеку
Бывший премьер Пакистана спрятался от ареста за преданной «армией»
Сотрудница российской полиции покрывала игорный бизнес сожителя и сына
Во Внуково прокомментировали сообщение о неизвестном беспилотнике над аэропортом
Путин призвал общество проявить консолидацию для победы
Минобороны озвучило потери ВСУ на двух направлениях
Путин заявил о создании пятой колонны после распада СССР
Женщина с голой грудью выбежала на сцену на концерте Аврил Лавин в знак протеста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.