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18:15, 14 февраля 2023Ценности

Стилист назвал потертые кожаные куртки трендом весны

Стилист Александр Рогов назвал потертые кожаные куртки одним из главных трендов весны

Фото: unsplash

Стилист Александр Рогов назвал один из главных трендов в одежде весной 2023 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, особенно популярными в грядущем сезоне окажутся потертые кожаные куртки. Он посоветовал сочетать данный предмет гардероба с базовыми джинсами и футболкой либо с более сложными и нарядными изделиями. «Я себе, кстати, косуху потертую уже купил. Мой выбор пал на Diesel (итальянский бренд модной одежды и аксессуаров)», — отметил стилист.

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При этом свой пост он снабдил снимками манекенщиц с показов, а также стритстайл-образами, где использовалась указанная разновидность верхней одежды. В том числе в данных вещах позировали модели Ирина Шейки и Эмили Ратаковски.

Ранее в феврале стилист Александр Рогов назвал главные тренды в одежде на весну и лето 2023 года. По словам эксперта, в грядущих теплых сезонах особенно актуальными станут шелк, кружево, прозрачность, а также элементы нижнего белья и будуарный шик.

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Алина Гостева
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