На Украине заочно приговорили 20 российских депутатов к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил 20 депутатов Госдумы России к 15 годам лишения свободы

Суд на Украине приговорил 20 депутатов Госдумы России к 15 годам тюрьмы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» республики. Об этом в Telegram сообщил офис генерального прокурора страны.

По данным ведомства, депутаты, в отношении которых были вынесены приговоры, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

В числе заочно осужденных депутатов оказались член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков, депутат парламента Денис Майданов и другие.

Ранее суд на Украине приговорил российского военного летчика к 12 годам заключения. Речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Согласно заявлению офиса генпрокурора Украины, самолет летчика упал под Харьковом в начале марта 2022 года.

