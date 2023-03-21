Квартира подозреваемой в неуплате налогов блогерши Митрошиной попала на видео

СКР показал видео из квартиры блогерши Митрошиной, подозреваемой в неуплате налогов

Начало событий в новости Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов блогер Митрошина покинула Россию

Следственный комитет России (СКР) показал видео места проведения следственных действий по уголовному делу о неуплате налогов, которое было возбуждено против блогерши Александры Митрошиной. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видна квартира подозреваемой, в которой начат ремонт.

По данным следствия, в период с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина как индивидуальный предприниматель применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Поступления денег на расчетный счет она переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Известно, что она покинула Россию. По данным KP.RU, девушка находится в Дубае, где она приобрела квартиру площадью 50 квадратных метров.