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08:15, 21 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело в отношении блогера Александры Митрошиной

Блогер Митрошина стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следователи возбудили дело в отношении блогера Александры Митрошиной, ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того, как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила на переходить на общую систему налогообложения, чтобы не уплачивать НДС и НДФЛ. Для этого после поступления денег на расчетный счет она переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Сотрудники СКР и МВД провели обыски по месту регистрации блогера и ее предполагаемых сообщников. Сейчас следователи устанавливают причастность Митрошиной к другим экономическим преступлениям.

Ранее сообщалось, что против блогерши Lerchek и ее супруга возбудили новое уголовное дело.

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Владимир Шарапов
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