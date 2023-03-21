В Москве стало больше одного типа квартир

«КТС Проект»: в московских новостройках стало больше двухкомнатных квартир

Московские девелоперы увеличивают количество двухкомнатных квартир в проектах. О том, что в столичных новостройках стало больше объектов одного типа, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании «КТС Проект».

В новостройках комфорт- и бизнес-класса доля «двушек» составляет 31,52 и 39,6 процента от общего объема предложения соответственно. Квартиры евроформата более популярны в массовом сегменте — на них приходится 31,6 процента. В то же время в бизнес-классе доля евродвушек и евротрешек не превышает 21,7 процента. На студии массового сегмента новостроек приходится 19,3 процента, в бизнес-классе их доля составляет 5,4 процента. Однокомнатные квартиры занимают 18 процентов в бизнес-проектах и 33,78 процента — в комфорт-классе.

Увеличение числа «двушек» связано с предложением Минстроя снизить количество однокомнатных квартир в новостройках, чтобы разнообразить варианты планировок. «Сейчас, исходя из технических заданий застройщиков, мы уже наблюдаем тенденцию на увеличение в новостройках объема двухкомнатных квартир, пять лет назад первое место в квартирографии проектов занимали студии», — отметил генеральный директор «КТС Проект» Алексей Дугин.

В феврале сообщалось, что в российских регионах с наибольшим числом мигрантов стало больше квартир-студий. Лидерами по росту доли такого жилья в продаже стали Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Ленинградская область.