В регионах России с наибольшим числом приезжих увеличилась доля квартир-студий

«Циан. Аналитика»: в регионах с наибольшим числом приезжих стало больше квартир-студий

В регионах России с наибольшим числом мигрантов стало больше квартир студий. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты «Циан. Аналитики».

Специалисты пришли к выводу, что строительство и продажа студий косвенно отражает потенциальную привлекательность того или иного города для переезда. Они отметили, что наибольшие рост и доля студий в продаже были зафиксированы в регионах с наибольшим числом прибывших в 2021 году из других регионов населения трудоспособного возраста — потенциальной аудитории для покупки жилья.

Самые высокие показатели по этому параметру наблюдались в таких локациях, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградская область. Кроме того, в десятку вошли Башкортостан, Красноярский край, Ростовская, Свердловская область и Ставропольский край.

Эксперты подчеркнули, что в большинстве случаев данные из списка региональных центров с максимальной долей студий совпадают со списком регионов с наибольшим миграционным приростом. Например, в Ленинградской области, где на студии приходится 22,8 процента от всех остальных типов квартир, количество мигрантов трудоспособного возраста оценили в 50,5 тысячи человек — это пятый по величине результат. Исключениями, где приезжих много, а доля студий невелика, послужили Москва с показателем в 4,9 процента, а также Ставрополь с параметром в 3,6 процента.

Кроме того, специалисты отметили, что с 2019 года доля студий относительно всех других типов квартир выросла практически во всех крупных городах и регионах страны. Наибольший прирост наблюдался в Ленинградской области — плюс 8,5 процентных пункта, Санкт-Петербурге — плюс 7,2 процентных пункта, а также в Уфе — плюс 4,3 процентных пункта. Четвертую строчку между собой поделили Краснодар и Московская область (плюс 3,9 процентных пункта), а замкнула пятерку Москва с приростом в 3,8 процентных пункта.

В феврале сервис bnMAP.pro и компания «АЕОН-Девелопмент» пришли к выводу, что в последние несколько лет в элитных новостройках Москвы появился новый для этого сегмента тип жилья — студии. По данным аналитиков, в настоящий момент в столичных жилых комплексах премиум-класса экспонируются 54 студии, пять студий есть в двух элитных ЖК.