Крупнейшую сеть магазинов шуб Elena Furs захотели признать банкротом
Налоговая служба захотела признать крупнейшую сеть магазинов шуб Elena Furs банкротом. Об этом сообщают «Ведомости».
По информации издания, инспекция Министерства по налогам и сборам № 4 по Москве направила в столичный Арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Елена Фурс». При этом сумму долга и дату рассмотрения заявления журналисты не назвали.
Известно, что в 2022 году компания уже пыталась оспорить в суде доначисление ей 411 миллиона рублей налогов, однако решение по данному делу до сих пор не вынесено.
Изделия из меха под брендом Elena Furs в России выпускают с 1991 года, сеть магазинов включает 15 точек по всей стране. Отмечается, что предметы гардероба и аксессуары производят на фабриках компании в Пятигорске и Москве.
Ранее испанский ретейлер Zara подтвердил закрытие почти 270 магазинов в России. В распоряжение журналистов попал финансовый отчет компании, в котором сказано, что Inditex все еще пребывает в стадии ликвидации своих торговых точек в стране.