Крупнейшую сеть магазинов шуб Elena Furs захотели признать банкротом

«Ведомости»: сеть магазинов шуб Elena Furs захотели признать банкротом из-за долга

Налоговая служба захотела признать крупнейшую сеть магазинов шуб Elena Furs банкротом. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации издания, инспекция Министерства по налогам и сборам № 4 по Москве направила в столичный Арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Елена Фурс». При этом сумму долга и дату рассмотрения заявления журналисты не назвали.

Известно, что в 2022 году компания уже пыталась оспорить в суде доначисление ей 411 миллиона рублей налогов, однако решение по данному делу до сих пор не вынесено.

Изделия из меха под брендом Elena Furs в России выпускают с 1991 года, сеть магазинов включает 15 точек по всей стране. Отмечается, что предметы гардероба и аксессуары производят на фабриках компании в Пятигорске и Москве.

Ранее испанский ретейлер Zara подтвердил закрытие почти 270 магазинов в России. В распоряжение журналистов попал финансовый отчет компании, в котором сказано, что Inditex все еще пребывает в стадии ликвидации своих торговых точек в стране.