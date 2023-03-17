Zara подтвердила закрытие почти 270 магазинов в России

El Pais: владелец Zara Inditex объявил о закрытии почти 270 магазинов в России

Испанский ретейлер одежды, обуви и аксессуаров Inditex, который владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, объявил о закрытии почти 270 магазинов в России. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания El Pais.

Так, в распоряжение журналистов попал финансовый отчет компании, в котором сказано, что Inditex все еще пребывает в стадии ликвидации своих торговых точек в стране. Также в документе отмечается, что компания подтверждает окончательное закрытие 269 магазинов из 514. «После заключения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», — говорится в отчете.

Ранее в Inditex заявили о желании вернуться в Россию при условии изменения ситуации в стране. Руководитель и генеральный директор компании Оскар Гарсия Масейрас отметил, что возобновление деятельности возможно, но в качестве франчайзи Daher Group.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.