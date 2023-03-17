Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:59, 17 марта 2023Ценности

Zara подтвердила закрытие почти 270 магазинов в России

El Pais: владелец Zara Inditex объявил о закрытии почти 270 магазинов в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Испанский ретейлер одежды, обуви и аксессуаров Inditex, который владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, объявил о закрытии почти 270 магазинов в России. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания El Pais.

Так, в распоряжение журналистов попал финансовый отчет компании, в котором сказано, что Inditex все еще пребывает в стадии ликвидации своих торговых точек в стране. Также в документе отмечается, что компания подтверждает окончательное закрытие 269 магазинов из 514. «После заключения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», — говорится в отчете.

Ранее в Inditex заявили о желании вернуться в Россию при условии изменения ситуации в стране. Руководитель и генеральный директор компании Оскар Гарсия Масейрас отметил, что возобновление деятельности возможно, но в качестве франчайзи Daher Group.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Поездку Си Цзиньпина в Россию назвали «визитом мира»
Годовалая россиянка съела несколько гвоздей и выжила
Внешность Дженнифер Лопес на фото в откровенном боди напугала фанатов
Захарова показала фото главы МИД Дании с автоматом и моджахедами в Афганистане
СКР назвал возможную причину хлопка газа в многоэтажке в Нефтекамске
На ребенка из российского региона обрушился снег с крыши
Стас Костюшкин показал голый торс и восхитил поклонниц
Солдаты ВСУ сняли удары российских крылатых ракет по их позициям
Диетолог назвала самые полезные для пожилых людей продукты
Сосед описал первые минуты после вскрытия квартиры с детьми и телами родителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.