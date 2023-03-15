Zara заявила о желании вернуться в Россию при изменении ситуации в стране

Руководство Inditex заявило о желании вернуть в Россию магазины Zara в качестве франчайзи

Испанский ретейлер одежды, обуви и аксессуаров Inditex, который владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, заявил о желании вернуться в Россию при изменении ситуации в стране. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Если бы ситуация изменилась, мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем Daher Group. Конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе», — рассказал руководитель и генеральный директор компании Оскар Гарсия Масейрас.

При этом он отметил, что в случае возвращения в Россию Inditex будет работать с ливанской компанией Daher Group, которой он продал часть бизнеса в стране, в качестве франчайзи.

В январе также сообщались сроки открытия магазинов Zara в России под новым названием Maag.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.