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13:35, 25 января 2023Ценности

Названы сроки открытия Zara в России

Испанский ретейлер Zara откроется в России под новым названием через 10 дней

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Испанский ретейлер одежды, обуви и аксессуаров Zara, который ранее закрылся в России, возобновит деятельность в стране под новым названием. Информацию о сроках открытии бренда назвали администраторы Telegram-канала «Москва 24».

Анонимный источник рассказал журналистам, что магазины упомянутой марки начнут работу на рынке через 10 дней. Отмечается, что бутики получат название Maag. Вдобавок управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex, зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

25 октября стало известно, что Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Майя Пономаренко
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