Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:07, 25 октября 2022Ценности

Inditex определился с покупателем Zara в России

Inditex договорился о продаже бизнеса в России своему ливанскому франчайзи Daher group

Фото: Jens Kalaene / ZB / Globallookpress.com

Испанский холдинг Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, определился с покупателем своего бизнеса в России. Об этом говорится на сайте компании.

Стало известно, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher group. Это будет означать прекращение операций Inditex в России после приостановки его деятельности на территории страны 5 марта.

Также отмечается, что, если в будущем условия позволят маркам Inditex вернуться на российский рынок, у Daher появится возможность партнерства по системе франчайзинга.

Сделка подразумевает арендные права на большинство магазинов и позволит сохранить значительное количество рабочих мест в России. По согласованию с арендодателями на этих торговых площадях смогут открыться магазины брендов, принадлежащих покупателю и не связанных с Inditex.

Ранее в октябре сообщалось, что еще одна ливанская компания Azadea приобрела бренд Zara и планирует открыть первые четыре магазина в Москве под новым названием New Fashion. Уточнялось, что торговые точки могут вновь заработать в январе 2023 года, однако в их ассортименте будут представлены не все коллекции ретейлера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
Резко покинувший «Ледниковый период» Милохин шокировал Авербуха
COVID-19 спровоцировал смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Inditex определился с покупателем Zara в России
Россиянам снова стали доступны туры на популярный курорт Азии спустя три года
Побег женщины от разъяренного бизона попал на видео
Вертолеты Тихоокеанского флота провели на учениях поиск подлодки
Готовившего нападение на школу российского студента отправили в СИЗО
53-летний Стас Михайлов раскрыл секрет хорошей формы
Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о проблемах с ментальным здоровьем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.