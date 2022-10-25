Inditex определился с покупателем Zara в России

Inditex договорился о продаже бизнеса в России своему ливанскому франчайзи Daher group

Испанский холдинг Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, определился с покупателем своего бизнеса в России. Об этом говорится на сайте компании.

Стало известно, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher group. Это будет означать прекращение операций Inditex в России после приостановки его деятельности на территории страны 5 марта.

Также отмечается, что, если в будущем условия позволят маркам Inditex вернуться на российский рынок, у Daher появится возможность партнерства по системе франчайзинга.

Сделка подразумевает арендные права на большинство магазинов и позволит сохранить значительное количество рабочих мест в России. По согласованию с арендодателями на этих торговых площадях смогут открыться магазины брендов, принадлежащих покупателю и не связанных с Inditex.

Ранее в октябре сообщалось, что еще одна ливанская компания Azadea приобрела бренд Zara и планирует открыть первые четыре магазина в Москве под новым названием New Fashion. Уточнялось, что торговые точки могут вновь заработать в январе 2023 года, однако в их ассортименте будут представлены не все коллекции ретейлера.