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14:01, 25 октября 2022Ценности

Назван предполагаемый месяц открытия Zara в России

Магазины бренда Zara могут вновь заработать в России в январе 2023 года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Магазины испанского масс-маркетового бренда Zara могут вновь заработать в январе 2023 года. Предполагаемый месяц открытия торговых точек в России назвал исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок Алексей Поповичев, пишут РИА Новости в своем Telegram-канале.

Собеседник издания также отметил, что компания начнет действовать под управлением другого собственника, однако данных о новом названии пока нет.

При этом ранее сообщалось, что магазины Zara вернутся на российский рынок под названием «Новая мода» (New Fashion). По информации «Известий», всего в стране откроется четыре торговых точки марки. Известно, что в них будут представлены не все коллекции ретейлера.

В октябре стало известно о новом владельце Zara в России. Выяснилось, что испанская компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, собирается продать свои магазины ливанской группе Azadea.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигает около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Дина Васильева
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