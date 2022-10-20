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21:20, 20 октября 2022Ценности

Назван возможный новый владелец Zara в России

La Voz de Galicia: Inditex может продать российские магазины ливанской группе Azadea

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Испанская компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды может продать свои магазины в России ливанской группе Azadea. Об этом сообщает испанская газета La Voz de Galicia.

Как пишет издание, компания уже управляет франшизами в ОАЭ, Катаре, Египте и Кувейте. Ливанская компания уже начала собирать команду в Дубае, которая будет полностью посвящена проекту.

При этом окончательное решение о работе в России до 31 января 2023 года.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигает порядка 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Марина Совина
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