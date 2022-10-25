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12:20, 25 октября 2022Ценности

Zara откроется в России под новым названием

«Известия»: магазины испанского бренда Zara откроются в России под названием «Новая мода»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Магазины испанского бренда Zara вернутся на российский рынок под названием «Новая мода». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, всего в стране откроется четыре торговых точки марки. При этом отмечается, что в них будут присутствовать не все коллекции указанного ретейлера. Плюс ко всему продолжит работу российский офис Zara, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее в октябре назвали возможного нового владельца Zara в России. Выяснилось, что испанская компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, может продать свои магазины ливанской группе Azadea. Известно, что компания уже управляет франшизами в ОАЭ, Катаре, Египте и Кувейте

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигает около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Майя Пономаренко
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