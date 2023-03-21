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20:50, 21 марта 2023Бывший СССР

На Украине священник ПЦУ избил клирика УПЦ

На западе Украины священник ПЦУ избил клирика канонической УПЦ на территории храма

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На западе Украине клирик Православной церкви Украины (ПЦУ) избил священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Инцидент произошел на территории Михайловской церкви в селе Шкаров Ровенской области. Как сообщают в УПЦ, священник ПЦУ Виктор Герасимчук набросился с кулаками на протоиерея, настоятеля храма Сергия Супрунца. «Пострадавший обратился в правоохранительные органы, снял побои», — говорится в сообщении.

По словам Супрунца, свидетели драки едва оттащили священника ПЦУ, который готов был и дальше избивать клирика.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект о запрете УПЦ на Украине. Его инициатором стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По мнению украинских властей, священнослужители УПЦ связаны с Россией.

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Алевтина Запольская
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