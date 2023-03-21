На Украине священник ПЦУ избил клирика УПЦ

На западе Украины священник ПЦУ избил клирика канонической УПЦ на территории храма

На западе Украине клирик Православной церкви Украины (ПЦУ) избил священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Telegram сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Инцидент произошел на территории Михайловской церкви в селе Шкаров Ровенской области. Как сообщают в УПЦ, священник ПЦУ Виктор Герасимчук набросился с кулаками на протоиерея, настоятеля храма Сергия Супрунца. «Пострадавший обратился в правоохранительные органы, снял побои», — говорится в сообщении.

По словам Супрунца, свидетели драки едва оттащили священника ПЦУ, который готов был и дальше избивать клирика.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект о запрете УПЦ на Украине. Его инициатором стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По мнению украинских властей, священнослужители УПЦ связаны с Россией.