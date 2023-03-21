Россия после закрытия рынков Европы и США решила продавать рыбу в Африку

Минсельхоз заявил о подготовке программы по увеличению продажи российской рыбы в Африку

Потеря европейского и североамериканского рынков сбыта рыбной продукции заставляет российскую отрасль искать новых партнеров для экспорта. Минсельхоз прорабатывает выход на рынки Африки и Латинской Америки. Такую информацию РИА Новости подтвердили в министерстве.

В проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, в числе прочих изменений предлагается исключить из госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» цель укрепления лидерства на рыбных рынках Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В ведомстве, выступившем автором документа, напомнили, что в последние годы экспорт рыбопродуктов в Европу, США и Азию был приоритетом для отрасли, но в 2022 году ситуация резко изменилась. Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в настоящее время также трансформируется, поэтому оценить его потенциал достаточно сложно.

Еще одним пунктом, который предлагается изменить в госпрограмме, стала цель по доведению потребления рыбопродуктов в России до уровня 25 килограммов в год на человека.

Представитель ведомства подчеркнул, что такая норма «косвенно дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой», а потому на реальное потребление не повлияет.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков указывал, что потребление рыбы в России снижается. В 2021 году оно опустилось до 21,7 килограмма на человека, и в 2022-м тоже он ожидает падение показателя. По оценке президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, на историческом максимуме потребление рыбы в России находилось в 2013-2014 году (22,3 килограмма), до принятия госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса.