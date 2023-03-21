Во внешнем виде Путина и Си Цзиньпина на встрече заметили одну общую деталь

Путин и Си Цзиньпин выбрали галстуки одинакового цвета для встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выбрали галстуки одинакового цвета для встречи в Кремле. Общую деталь в их внешнем виде отметили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как лидеры идут навстречу друг другу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На них темные деловые костюмы и красные галстуки.

«И даже "смотрят" эти галстуки в одну сторону», — обратили внимание авторы публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что между Си Цзиньпином и Путиным состоялся очень серьезный разговор. По его словам, лидеры затронули тему китайского плана по урегулированию конфликта на Украине.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой глава КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Спустя сутки главы государств провели официальную встречу.

Далее запланировано подписание двух совместных документов, затем лидеры стран сделают заявления для СМИ.