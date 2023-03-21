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13:08, 21 марта 2023Мир

Кремль заявил об «очень серьезном разговоре» Путина и Си Цзиньпина

Песков: в первый день переговоров Путина и Си Цзиньпина состоялся очень серьезный разговор

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

В первый день переговоров российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся очень серьезный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, лидеры затронули тему китайского плана по урегулированию конфликта на Украине. «Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части», — оценил первый день переговоров пресс-секретарь российского президента.

В феврале МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с Путиным заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

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Варвара Кошечкина
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