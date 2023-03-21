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20:21, 21 марта 2023Среда обитания

Россияне бросились арендовать жилье в одной европейской стране

BD-GROUP: количество запросов россиян на аренду жилья в Грузии выросло на 343,15 процента
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Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

За 2022 год количество запросов россиян, связанных с арендой недвижимости в Грузии, выросло на 343,15 процента по сравнению с результатом за 2021 год. О том, что граждане России бросились арендовать жилье в этой европейской стране, «Ленте.ру» сообщила основатель риелторского агентства BD-GROUP Дарья Бородина.

Эксперт отметила, что пик активности россиян в прошедшем году пришелся на март и сентябрь. Кроме того, за период с января по февраль 2023 года российский спрос на аренду жилья в Грузии оказался на 55,96 процента выше, чем в те же месяцы 2022-го.

«Ажиотажный спрос россиян на аренду в 2022 году значительно изменил ряд моментов. Аренда жилья для местных стала недоступной. Для того чтобы иметь возможность сдавать собственное жилье и получать доход, многие местные жители стали переселяться к родителям, к родственникам. Этот тренд связан с тем, что в прошлом году и сейчас в стране нет таких работ, которые позволяли бы получать аналогичный доход», — пояснила Бородина. Она добавила, что в результате большого спроса на долгосрочную аренду инвесторы стали гораздо чаще приобретать объекты, наиболее подходящие для долгосрочного проживания, а собственники жилья — сдавать его на длительный срок.

В марте эксперты BD-GROUP объяснили причину резкого роста цен на первичную недвижимость в Грузии. По их словам, подорожание жилья там произошло в рублевом эквиваленте на фоне снижения курса рубля к доллару.

Полина Кислицына
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