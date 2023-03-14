Резкий рост цен на жилье в Грузии объяснили

BD-GROUP: рост цен на жилье в Грузии произошел в рублевом эквиваленте

Рост цен на новое жилье в Грузии произошел в рублевом эквиваленте на фоне снижения курса рубля к доллару. Так резкое подорожание первичной недвижимости в стране объяснили эксперты BD-GROUP, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Рубль заметно подешевел за последние месяцы, а в Грузии все-таки объекты экспонируются в привязке к долларам США», — отметила основатель компании Дарья Бородина. При этом эксперт добавила, что ожидать роста цен в два раза не стоит.

С начала декабря 2022 года минимальная стоимость покупки квартир в новостройке Батуми выросла на 10,56 процента или на 130 тысяч рублей. Сейчас наиболее доступный объект на первичном рынке города продается за 1,36 млн рублей по актуальному курсу валют. Такой бюджет позволит приобрести квартиру в 30,1 квадратного метра.

Ранее аналитики BD-GROUP подсчитали, что в январе российский спрос на покупку жилья в Грузии в месячном выражении увеличился на 21,89 процента. Положительная динамика была зафиксирована впервые с октября 2022 года.