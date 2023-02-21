Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной стране

BD-GROUP: российский спрос на покупку жилья в Грузии увеличился на 21,89 процента

В январе 2023 года спрос со стороны россиян на приобретение недвижимости в Грузии повысился на 21,89 процента относительно декабря 2022 года. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании BD-GROUP.

По словам специалистов, рост количества запросов стал первым с октября 2022-го. Кроме того, в первом месяце текущего года спрос на приобретение жилья в Грузии увеличился на 47,39 процента по сравнению с январем 2022 года. Относительно января 2021 года положительная динамика в аналогичный период 2023-го составила 191,96 процента.

Эксперты отметили, что в начале года число обращений от россиян, связанных с покупкой недвижимости в Грузии, традиционно растет. Например, в январе 2022-го показатель относительно декабря 2021-го повысился на 40,97 процента, а в январе 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го — на 38,6 процента.

В феврале в компании BD-GROUP пришли к выводу, что граждане России стали лидерами по мировому спросу на приобретение недвижимости в Грузии по итогам 2022 года. По их данным, доля обращений россиян, связанных с покупкой жилья в зарубежной стране, в прошедшем году установилась на уровне 86,32 процента.