Россияне возглавили список самых активных покупателей жилья в одной стране

BD-GROUP: россияне стали лидерами по спросу на покупку недвижимости в Грузии

Граждане России стали лидерами по мировому спросу на приобретение недвижимости в Грузии по итогам 2022 года. О том, что те возглавили список самых активных покупателей жилья в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании BD-GROUP.

По словам специалистов, доля обращений россиян, связанных с приобретением недвижимости в Грузии, в прошедшем году установилась на уровне 86,32 процента. По сравнению с предшествующим ему 2021 годом показатель увеличился незначительно, на 0,16 процента. Второе место в списке самых активных покупателей жилья в Грузии заняли клиенты из стран СНГ — на них пришлось 6,65 процента от всех запросов (минус 1,81 процента относительно 2021-го). При этом общее количество обращений от них за год повысилось более чем вдвое, на 177 процентов.

Замкнули тройку покупатели из азиатских стран, доля обращений которых по итогам 2022-го составила 5,41 процента. В 2021-м аналогичный показатель находился на уровне в 3,79 процента. Эксперты добавили, что в минувшем году со стороны жителей стран Азии наблюдался самый значительный всплеск интереса к приобретению жилья в Грузии — число обращений со стороны таких клиентов за год взлетело на 404 процента или более чем в пять раз.

Специалисты отметили, что по итогам 2022 года мировой спрос на покупку недвижимости в Грузии увеличился на 253,5 процента по сравнению с 2021 годом. По их мнению, клиенты останавливают свой выбор на этой стране из-за комфортного климата, легкой системы открытия бизнеса и отсутствия ограничений для работы для иностранцев. Среди наиболее активных покупателей, кроме россиян, эксперты выделили граждан Белоруссии, Украины, Израиля, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов — в этих странах, по их словам, Грузия активно рекламируется в качестве интересного инвестиционного рынка.

«Россияне активно покупают квартиры в Батуми. При этом основной спрос на новостройки на высоких этапах строительной готовности. Главное отличие иностранцев от россиян заключается в том, что они покупают сразу несколько объектов и они более высокого уровня», — добавила основательница BD-GROUP Дарья Бородина.

В феврале специалисты компании BD-GROUP пришли к выводу, что граждане России, находящиеся в Турции, бросились переезжать в Грузию. По их данным, в 2022 году спрос на жилье в Грузии со стороны остановившихся в популярной курортной стране россиян вырос в 4,5 раза относительно результата 2021 года.