Россияне бросились переезжать из Турции в Грузию

BD-GROUP: спрос на жилье в Грузии со стороны россиян из Турции вырос в 4,5 раза

В 2022 году спрос на жилье в Грузии со стороны россиян, находящихся в Турции, вырос в 4,5 раза относительно результата 2021 года. О том, что граждане России фактически бросились переезжать из одной страны в другую, говорится в исследовании компании BD-GROUP, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пик заинтересованности российских клиентов из Турции в грузинской недвижимости пришелся на конец года. В четвертом квартале 2022-го количество соответствующих запросов выросло на 77,1 процента по сравнению с третьим кварталом и на 788,7 процента по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. В рамках помесячной динамики самым активным месяцем оказался октябрь, когда число обращений превысило среднемесячный результат на 160,3 процента.

«Поток клиентов из Турции в Грузию высокий из-за того, что в Турции, во-первых, высокий ценник на объекты под гражданство и ВНЖ, во-вторых, многие регионы закрыты. Еще одной причиной является другое вероисповедание», — отметила основатель BD-GROUP Дарья Бородина. Она добавила, что цены на недвижимость в Грузии более низкие. Кроме того, в этой стране россияне могут заниматься посуточной арендой, в то время как в Турции такой возможности нет.

В компании также ожидают роста числа клиентов из Дубая. Как отметила Бородина, уже сейчас переехавшие в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) россияне покупают жилье в Грузии для летнего отдыха. «Помимо этого, есть определенный процент тех, кто не вытягивает финансовые условия жизни в ОАЭ и перебирается в Грузию», — пояснила эксперт.

В 2022 году россияне возглавили список главных иностранных покупателей жилья в Турции. За год они приобрели в стране более 67 тысяч объектов, обогнав жителей Ирана и Ирака.