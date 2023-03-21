Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» актер Пол Грант

Сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах» актер Пол Грант умер в возрасте 56 лет

Умер британский актер Пол Грант. Об этом сообщает The Sun.

Артист скончался на 57 году жизни. Грант, чей рост составлял 132 сантиметра, отметился ролью в киноэпопее «Звездные войны», где сыграл представителя расы существ эвок. Также он сыграл гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Актер был найден полицией без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта. Позднее врачи констатировали смерть мозга и 19 марта Гранта отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Семья не стала раскрывать причину смерти актера. В 2014 году он признался, что испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками.

В октябре 2022 года стало известно о смерти шотландского актера Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Артист скончался в 72 года. В 2019 году сообщалось, что Колтрейн оказался в инвалидной коляске и не может ходить без посторонней помощи из-за сильной боли, вызванной остеоартритом