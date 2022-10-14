Умер исполнитель роли Хагрида Робби Колтрейн

Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере», умер на 73-м году жизни

Умер шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает BBC News.

Артист скончался в 72 года. Причина его смерти не уточняется.

В 2019 году сообщалось, что Колтрейн оказался в инвалидной коляске и не может ходить без посторонней помощи из-за сильной боли, вызванной остеоартритом. Он признался, что узнал о своем диагнозе еще в 2016 году. Тогда врачи порекомендовали ему сбросить около 40 килограммов перед операцией на колене.

Робби Колтрейн — актер, комик, сценарист и продюсер. Его настоящее имя — Энтони Роберт Макмиллан, а свой псевдоним он взял в честь музыканта Джона Колтрейна. Он родился 30 марта 1950 года в Рутерглене. Артист учился в престижном колледже Гленалмонд, однако оттуда его чуть не исключили из-за нарушения дисциплины. Затем он окончил Школу искусств Глазго и педагогический колледж «Дом Морей».

В кино актер начал сниматься в 1981 году. Помимо поттерианы он прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Из ада», «Мона Лиза», «Монахини в бегах», «Метод Крекера», «Фрейзер» и «Городские легенды».