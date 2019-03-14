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Хагрид из «Гарри Поттера» оказался в инвалидной коляске

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Робби Колтрейн

Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Рубеуса Хагрида во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, оказался в инвалидной коляске. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что он не может ходить без посторонней помощи из-за сильной боли, вызванной остеоартритом. Сейчас 69-летний артист ожидает операции колена, которая поможет ему восстановить суставы.

Колтрейн заявил, что после хирургической процедуры собирается «скакать всюду, как эльф». Он признался, что узнал о своем диагнозе еще в 2016 году. Тогда врачи порекомендовали ему сбросить около 40 килограммов перед операцией.

Настоящее имя Робби КолтрейнаЭнтони Роберт МакМиллан. Псевдоним он взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Шотландский актер, продюсер и сценарист известен не только по своей роли Рубеуса Хагрида, но и как исполнитель роли доктора Эдди Фитца Фитцжеральда в британском телевизионном сериале «Метод Крекера» и роли сестры Инвиолаты в фильме «Монахини в бегах».

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