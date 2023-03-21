Грета Тунберг стала почетным доктором теологии

Университет Хельсинки присвоил Грете Тунберг звание почетного доктора теологии

Университет Хельсинки присвоил 20-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг звание почетного доктора факультета теологии. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Профессор университета Мартти Ниссинен объяснил изданию Helsingin sanomat, что тем самым университет хочет расширить взгляд на права человека и состояние Земли. «Мы хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она», — сказал ученый.

1 марта Грету Тунберг задержали во время протеста в норвежском городе Осло. Она с другими участниками демонстрации выступила против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах на территории саами — коренного народа Норвегии. Тогда активисты заблокировали вход в Министерство финансов.

31 января Тунберг и ее движение «Пятница ради будущего» в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Депутат норвежского парламента от партии зеленых Рауанд Исмаил объяснил, что климатические забастовки молодежи «меняют мир в режиме реального времени»