Разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана задержали в Москве

В хостеле в Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана

На юге Москвы задержали 38-летнего главаря банды из Таджикистана, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина, спасаясь от уголовного преследования на родине, приехал в Россию 1 марта, после чего поселился в хостеле на Павелецкой набережной рядом с Москвой-рекой. Вечером 20 марта туда приехали правоохранители и задержали фигуранта.

По решению суда его поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что находящихся в розыске Интерпола двоих граждан Латвии задержали в Москве.