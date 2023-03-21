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15:56, 21 марта 2023Силовые структуры

Разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана задержали в Москве

В хостеле в Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На юге Москвы задержали 38-летнего главаря банды из Таджикистана, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина, спасаясь от уголовного преследования на родине, приехал в Россию 1 марта, после чего поселился в хостеле на Павелецкой набережной рядом с Москвой-рекой. Вечером 20 марта туда приехали правоохранители и задержали фигуранта.

По решению суда его поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что находящихся в розыске Интерпола двоих граждан Латвии задержали в Москве.

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Елизавета Новикова
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