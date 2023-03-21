Врач оценила пользу йодовой сетки для организма

Диетолог Наталья Круглова назвала йодовую сетку бесполезной для восполнения дефицита йода

Нанесение йодовой сетки на кожу не является методом определения йододефицита, оценила пользу популярной в народе практики диетолог Наталья Круглова. Об этом сообщает NEWS.ru.

Врач назвала мифом убеждение, что скорость впитывания йодовой сетки в кожу связана с нехваткой этого вещества организме. Также, по ее словам, наружное применение аптечных растворов бесполезно для восполнения дефицита йода. Этот способ не работает, так как соединения йода в пищевых и фармацевтических продуктах имеют разную структуру, объяснила Круглова.

Чтобы избежать йододефицита, врач рекомендовала россиянам употреблять в пищу йодированную соль, рыбу и морепродукты.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников развеял популярные мифы об иммунитете. По его словам, богатый витаминами рацион благотворно влияет на организм, но одно лишь употребление полезных продуктов не поможет поднять сниженный иммунитет.