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19:48, 21 марта 2023Забота о себе

Врач оценила пользу йодовой сетки для организма

Диетолог Наталья Круглова назвала йодовую сетку бесполезной для восполнения дефицита йода

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Нанесение йодовой сетки на кожу не является методом определения йододефицита, оценила пользу популярной в народе практики диетолог Наталья Круглова. Об этом сообщает NEWS.ru.

Врач назвала мифом убеждение, что скорость впитывания йодовой сетки в кожу связана с нехваткой этого вещества организме. Также, по ее словам, наружное применение аптечных растворов бесполезно для восполнения дефицита йода. Этот способ не работает, так как соединения йода в пищевых и фармацевтических продуктах имеют разную структуру, объяснила Круглова.

Чтобы избежать йододефицита, врач рекомендовала россиянам употреблять в пищу йодированную соль, рыбу и морепродукты.

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Екатерина Улитина
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