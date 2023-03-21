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15:33, 21 марта 2023Россия

Российские школьники три дня избивали второклассника и записывали это на видео

В Улан-Удэ школьники избивали второклассника три дня и записывали это на видео

В Улан-Удэ школьники поселка Кирзавод избивали второклассника три дня и снимали происходящее на видео. Кадры одной из потасовок публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как один из участников потасовки бьет мальчика, место драки окружено людьми. На заднем плане слышно, как один из свидетелей происходящего в грубой форме просит школьников отстать от ребенка. Несмотря на это, потасовка продолжается. Другой мальчик пинает пострадавшего ногами и бьет руками по лицу.

По данным авторов канала, второклассника группа школьников ловила вечером после школы и избивала. Преподаватели якобы об этом знали, но не сразу отреагировали — пресечь происходящее решили, когда похожая ситуация в другой школе города вызвала полицейскую проверку.

Второклассник не получил серьезных травм, после произошедшего с родителями агрессивных подростков провели воспитательные беседы.

Ранее в Архангельске школьник придушил сверстника до потери сознания и попал на видео. На ролике один мальчик душит другого, зажав его шею обеими руками, — он якобы отрабатывал силовой прием. Ребенок пытается освободиться от захвата. Через несколько секунд он прекращает сопротивление и падает на пол.

Анастасия Шейкина
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Российские школьники три дня избивали второклассника и записывали это на видео
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