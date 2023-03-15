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15:52, 15 марта 2023Россия

Российский школьник придушил сверстника до потери сознания и попал на видео

В Архангельске школьник придушил сверстника до потери сознания и попал на видео

В Архангельске школьник придушил сверстника до потери сознания. Видео случившегося опубликовало сетевое издание «29.ру».

На ролике один мальчик душит другого, зажав его шею обеими руками — он якобы отрабатывал силовой силовой прием. В это время второй ребенок пытается освободиться от захвата. Через несколько секунд он прекращает сопротивление и падает на пол.

Областная прокуратура инициировала проверку по факту применения насилия к несовершеннолетнему. Надзорное ведомство установило, что после случившегося пострадавший мальчик обратился за медицинской помощью.

В феврале в Нижегородской области подросток заставил одного первоклассника избить другого. Происходящее он снимал на видео. В конце января другой российский школьник попал в больницу после того, как его избили одноклассники.

Алан Босиков
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