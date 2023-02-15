Российский подросток заставил первоклассника избить сверстника на видео

В Нижегородской области подросток заставил школьника избить сверстника

В школе города Шахунья Нижегородской области подросток заставил одного первоклассника побить другого, записав это на видео. Ролик опубликовала программа «Кстати» на YouTube.

На видео школьник бьет ребенка, который лежит на полу и не оказывает сопротивления. Подросток провоцирует первоклассника, предлагая ему «показать лайфхак». После этого первоклассник дважды бьет сверстника по голове.

Мать избитого мальчика рассказала, что на следующий день после драки ребенка увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.

Исполняющая обязанности директора школы Александра Доронина пояснила, что «щепетильного момента» можно было бы избежать, если бы не провокация со стороны старшеклассника. По ее словам, подросток воспитывается в неблагополучной семье и состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сам подросток в беседе с журналистами признался, что спровоцировал драку. «Когда мне объяснили, что я как соучастник иду, я сразу понял, что не надо было снимать его», — сказал он.

Дети часто проявляют агрессию по отношению друг к другу. Так, в Челябинске два подростка пострадали в ходе школьной драки, участники которой вооружились молотками. В Перми школьник-боксер избил сверстника из-за долга в 100 рублей.