Два подростка пострадали в драке старшеклассников с молотками в школе Челябинска

СК сообщил, что в драке подростков в Челябинской школе пострадали два старшеклассника

Два старшеклассника пострадали в драке вооруженных молотками подростков на территории школы в Челябинске. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что драка произошла на почве конфликта между двумя группами учеников старших классов. В результате двум подросткам понадобилась медицинская помощь, они были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Массовая драка между подростками в балаклавах на территории школы №5 Челябинска произошла 8 февраля. Предварительно, две компании школьников решили устроить после школы «стрелку», которая в результате переместилась в стены учебного заведения.

Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как участники драки врываются в фойе школы и наносят друг другу удары. Охранник сначала наблюдает за происходящим и не пытается разнять дерущихся, но через некоторое время вмешивается в конфликт.

В управлении образования Челябинска «Ленте.ру» заявили, что все участники драки установлены. «Ведется разбирательство с участием правоохранительных органов. Школы микрорайона работают в штатном режиме», — сообщил представитель властей.

Похожая история произошла в январе в Волгограде. Там группа подростков устроила массовую драку во дворе жилого дома. На кадрах из соцсетей видно, как более десяти человек дерутся друг с другом, а некоторые из участников потасовки бьют ногами лежащих на полу людей.

